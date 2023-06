Trente mille personnes présentes pour le retour de la fête de la musique au Cinquantenaire

Près de 800 concerts et animations gratuites ont été organisés au total dans les provinces wallonnes et dans la région bruxelloise où la fête de la musique a fait son retour dans le parc du Cinquantenaire avec une affluence record, expliquent les organisateurs. Samedi, des rappeurs comme le Marseillais Soso Maness ou les Belges Isha et Primero ont notamment animé les foules du parc. Les conditions météorologiques de jeudi avaient engendré quelques annulations et déplacements, comme les conditions climatiques étaient peu propices aux activités en plein air, précisent les organisateurs. La 40e édition de la fête de la musique sera organisée du 20 au 23 juin 2024. (Belga)