Un festival Off en marge des Ardentes à Liège pas exclu

"La dimension internationale de cet événement, clairement revendiquée par les organisateurs, représente une opportunité touristique que notre Ville devrait mieux saisir", a relevé Eléna Chane-Alune, pour Vert Ardent. "À l'instar des métropoles espagnoles, Liège pourrait, par exemple, soutenir, voire initier, la création d'un festival Off en permettant l'organisation de warm-up en journée, au centre-ville, autour des cafés et des terrasses ainsi que la tenue de soirées post-festival après la clôture des concerts à 1 h du matin à Rocourt", a-t-elle ajouté, signalant dès lors que "l'impact économique du festival sera bien plus intéressant pour la Ville si les festivaliers consomment en centre-ville plutôt que de rester confinés dans le camping de Rocourt." Le bourgmestre de Liège, Willy Demeyer, s'y est montré favorable, se disant amateur du célèbre festival d'Avignon (France). Il a toutefois ajouté qu'une telle proposition doit être étudiée sur différents aspects, notamment en termes de sécurité ou de mobilité sachant que la distance entre le site de Rocourt et le centre-ville de Liège rend les déplacements à pied impossibles. (Belga)