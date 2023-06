Un guide Gault et Millaud se penche sur les vins belges

La croissance continue du vignoble belge (près de 1.000 hectares aujourd'hui), la qualité toujours plus présente de la plupart des vins produits et la professionnalisation des producteurs justifient une édition du guide consacrée aux vins belges, ont expliqué les responsables belges du guide. Si la production de vin était presque considérée il y a dix ans comme une activité largement récréative, les choses ont changé depuis. Alors que le pays comptait déjà 200 viticulteurs en 2020, on recensait 259 domaines en 2022, pour assurer une production de 4 millions de bouteilles, rappelle le guide. Les vins ont été dégustés par un jury de plus de 30 sommeliers. Elle a débouché sur la sélection de 172 vins, parmi lesquels les dégustateurs ont sélectionné 42 "coups de coeur", une distinction qui agrémente depuis longtemps les éditions du guide consacrées à la gastronomie. Parmi ces coups de coeur, 18 vins décrochent un des "Belgian Wine Awards" et sont produits par les domaines du Chant d'Eole, Cruysem , Ravenstein, Schorpion, Vignobles des Agaises et Vin de Liège pour les effervescents Pour les blancs, les domaines Aldeneyck, Château Bon Baron, Château de Bousval, Clos d'Opleeuw, Gloire de Duras, La Falize et Wijnkasteel Vandeurzen ont été retenus. Aldeneyck, Château Bon Baron et Wijnfaktorij voient l'un de leurs rouges récompensé. Les distinctions vont encore au domaine Dappersveld-Woestijn pour les rosés effervescents et au Vin de Liège pour les vins demi-secs. L'ouvrage évoque aussi les différents cépages plantés en Belgique, les appellations, les restaurants proposant des vins belges, etc... (Belga)