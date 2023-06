Une habitation détruite par le feu à Péruwelz

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés lundi après-midi, vers 13h15, qu'un incendie s'était déclenché dans une habitation située le long de la rue de la Ferté à Péruwelz, près de Tournai. Venant des casernes de Blaton et de Tournai, deux autopompes, un camion-échelle, un camion-citerne, une ambulance en prévention et un véhicule de commandement ont été dépêchés sur place. "L'incendie s'est déclaré dans une ancienne "maison de maître" à quatre façades. Il s'agit d'une habitation unifamiliale comprenant un rez-de-chaussée, un étage et des combles aménagés", explique le capitaine Gil Van Houck qui a dirigé l'intervention. "La toiture a été entièrement détruite et le premier étage n'est plus habitable. De plus, les dégâts en eau et en fumée sont conséquents dans l'ensemble du bâtiment qui n'est plus occupable. Les services de la ville sont venus sur place afin de les reloger", précise l'officier. Les causes de cet incendie, qui n'a pas fait de blessé, sont inconnues. Les pompiers sont restés sur place jusqu'à 17h00. (Belga)