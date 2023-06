Ville de Bruxelles: le compte de l'année 2022 est à l'équilibre

Plus précisément, l'année dernière s'est soldée par un très léger boni de 23.029 euros. "Après 2 années difficiles (2020 et 2021) liées à la crise du covid, je suis heureux de vous annoncer que la ville a rétabli l'équilibre budgétaire dans son compte 2022", a déclaré le bourgmestre Philippe Close, à l'entame de la réunion du conseil. Selon celui-ci, les résultats budgétaires confirment que la reprise économique a été forte et que les efforts conjugués de la Ville pour préserver l'emploi au sein de l'administration, soutenir le CPAS et la police, maintenir une offre d'enseignement de qualité et d'accueil de la petite enfance, relancer les activités sportives et culturelles et restaurer les finances communales ont été payants. La Ville de Bruxelles est parvenue à dégager un excédent budgétaire global de 21 millions d'euros, auquel il faut ajouter l'ensemble des provisions et réserves qui s'élèvent fin 2022 à plus de 40 millions d'euros. Toujours selon Philippe Close, la reprise des activités économiques s'est traduite directement dans le registre des recettes. En termes de dépenses, la Ville a répercuté cinq indexations en 2022. La croissance de 5,8% des frais de fonctionnement par rapport à 2021, inférieure aux prévisions budgétaires, est essentiellement liée à l'augmentation du coût de la vie impactant aussi bien le prix des matières premières et des consommables que celui des prestations en général. La Ville a profité du compte 2022 pour effectuer un premier ajustement budgétaire afin de revoir les prévisions à la lumière de la réalité effective de la reprise économique. Elle maintient une prévision de résultat du budget ordinaire positif en 2023, a encore dit le bourgmestre. (Belga)