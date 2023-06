Ville de Bruxelles - Les compétences d'Ans Persoons temporairement reprises par Ph. Close et B. Dhont

Ans Persoons (change.brussels-Vooruit) a prêté serment, vendredi dernier en tant que secrétaire d'Etat régionale de l'Urbanisme, du Commerce Extérieur et des Relations internationales. Elle a pris le relais de Pascal Smet qui avait démissionné quelques jours auparavant dans le contexte de la présence du bourgmestre ultra-conservateur de Téhéran et d'une délégation iranienne, à son invitation, lors du Brussels Urban Summit. A la Ville de Bruxelles, la reprise des compétences par les deux membres du collège est temporaire. Selon le secrétaire communal, la lettre de démission d'Ans Persoons n'est parvenue à la Ville que lundi matin, trop tard pour organiser durant la séance du même jour, l'installation d'un(e) nouve(au)(lle) membre du collège qui nécessite des vérifications (e.a. domiciliation effective et casier judiciaire vierge). Selon le bourgmestre Philippe Close, le procédé permet d'éviter d'avoir à convoquer le conseil communal durant les vacances. Il a déjà été communiqué au conseil que les huit premiers suppléants de la liste change.brussels au dernier scrutin communal avaient déjà adressé à l'assemblée un courrier de renoncement à siéger. Le nom de la neuvième, Anaïs Maes, n'a été prononcé officiellement ni par Mohamed Ouriaghli, ni par Philippe Close, mais lors des débats par Els Ampe (MR/Open Vld; opposition) comme candidate potentielle à la succession d'Ans Persoons. Celle-ci deviendra effective en septembre sous réserve des vérifications d'usage. (Belga)