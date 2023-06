Wimbledon - Coppejans, qui défiera Bergs au deuxième tour : "Sur gazon, Zizou part largement favori"

"Jouer trois heures sur gazon, ce n'est pas donné à tout le monde", a-t-il confié à Belga avec le sourire. "Je suis très heureux. C'est la toute première fois que je gagne un match ici. Je suis aussi soulagé, car je me suis fameusement compliqué la tâche. J'aurais toujours dû gagner ce premier set, mais je n'ai pas bien retourné, ce qui l'a mis en confiance. Je n'ai toutefois pas baissé les bras. J'ai très bien servi (NdlR : 11 aces) et j'ai eu un peu de chance sur ma quatrième balle de match, avec un retour boisé et une balle qui a pris la bande du filet." Kimmer Coppejans aura désormais droit, mercredi, à un deuxième tour contre Zizou Bergs (ATP 177), 24 ans, qui n'a mis que 56 minutes pour battre l'Américain Brandon Holt (ATP 200) 6-2, 6-3. Il s'agira du cinquième duel entre le Flandrien et le Limbourgeois, qui ne se sont jusqu'ici rencontrés qu'en Futures et Challengers et en sont à deux victoires partout. "Ce sera évidemment particulier", a-t-il poursuivi. "Ce n'est jamais évident d'affronter un compatriote. Nous nous entendons très bien qui plus est. Sur gazon, Zizou partira largement favori. Ce n'est pas ma surface de prédilection, même si je pense que je suis capable de bien me débrouiller. Je me sens bien et je vais pouvoir monter sur le court détendu. La clé sera de bien retourner et d'être agressif dès que l'occasion se présentera. On va essayer, en tout cas." (Belga)