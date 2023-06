WRC - Safari Rally - Thierry Neuville disqualifié pour avoir bénéficié de reconnaissances interdites

Selon un rapport des commissaires de courses, "une personne non autorisée a été vue, après la reconnaissance, roulant sur des routes qui seraient utilisées pour les spéciales du rallye (...) à deux endroits et à deux différents jours". Le pilote saint-vithois a admis "avoir demandé à cette personne d'identifier des motifs d'inquiétudes spécifiques (des zones où des rochers avaient bougé)", indique le communiqué de la WRC. Neuville n'avait pas terminé la journée de vendredi après la casse d'une suspension, mais a remporté la Power stage dimanche et ses cinq points de bonus. Il est rétrogradé à la 5e place du classement mondial (93 points) derrière Rovanperä (140), Elfyn Evans (99), Sébastien Ogier (98 et Ott Tänak (98). (Belga)