ABEE va construire une grande usine de batteries en Roumanie

À pleine capacité, l'usine pourrait produire 22 GWh de batteries et employer de 1.800 à 2.000 personnes, a expliqué le président d'ABEE, Noshin Omar, au cours d'une conférence de presse à Ninove en présence notamment du Premier ministre belge, Alexander De Croo, et du ministre roumain de l'Économie, Stefan-Radu Oprea. Les batteries lithium-ion seront principalement destinées aux véhicules électriques mais une partie sera également utilisée comme capacité de stockage d'énergie renouvelable. "Je suis particulièrement fier que la technologie développée à Ninove soit utilisée dans le reste de l'Europe", a déclaré le Premier ministre belge. ABEE possède en effet son siège social dans la localité de Flandre orientale. L'usine permettra également à l'Union européenne de s'affranchir un peu plus de sa dépendance à la Chine en matière de batteries. (Belga)