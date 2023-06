Bourse de Bruxelles - Neuvième baisse du BEL 20 arGEN-X et Sofina en tête devant UCB

L'indice bruxellois avait perdu jusqu'à 1,20% en matinée sous la pression de UCB (79,50), celle-ci ramenant finalement sa perte à 1,78% tandis que arGEN-X (346,50) portait la sienne à 3,21%. Solvay (100,30) concédait 0,15% tandis que Galapagos (37,08) restait positive de 0,08%, KBC (62,12) et Ageas (37,24) remontant de 1,30 et 0,62% en compagnie de Ackermans (148,50) et Proximus (6,78), en hausse de 0,27 et 0,68%. Aedifica (53,90) et Cofinimmo (67,55) valaient 0,92 et 0,73% de moins que lundi, Aperam (31,31) et Umicore (25,73) reculant de 0,25 et 1,15%, Melexis (84,40) et Barco (22,68) de 1,46 et 1,31%, Sofina (187,20) de 2,25%. Xior (26,00) et Retail Estates (59,10) chutaient par ailleurs de 6,3 et 4,7%, Vastned Retail (27,40) abandonnant 3,5% tandis que des pertes de plus de 2% étaient relevées en Agfa-Gevaert (2,23), Roularta (16,15), Ekopak (17,40), Immobel (35,05) et BNB (518,00); Belysse (1,20) rebondissant par contre de 7,2%, Orange Belgium (13,90) et Atenor (26,40) de 2 et 1,9%. DMS Imaging (0,016) et Biosenic (0,0858) chutaient enfin de 8,6 et 4,7%, Onward Medical (5,10) et Mithra (2,105) reculant de 4,5 et 3,4% alors que Oxurion (0,002) regagnait 9,8%. Vers 16h30, l'euro s'inscrivait à 1,0950 USD, contre 1,0940 dans la matinée et 1,0905 la veille. Le lingot se négociait autour de 56.240 euros, en recul de 465 euros. (Belga)