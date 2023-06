Bourse de Bruxelles - UCB et arGEN-X repoussent le BEL 20 sous les 3.500 points

Solvay (100,25) repassait de 0,2% dans le rouge tandis que Galapagos (37,07) gagnait une fraction, KBC (61,58) regagnant 0,4% alors qu'Ageas (36,96) et AB InBev (51,37) cédaient 0,1 et 0,8%. Cofinimmo (68,05) repassait par son point de départ tandis qu'Aedifica (54,25) et WDP (24,72) reculaient de 0,3 et 0,8%, Sofina (189,70) et Melexis (85,05) de 0,9 et 0,7%, Elia (113,40) et Aperam (31,17) de 0,4 et 0,7%. Des chutes de plus de 5% étaient relevées par ailleurs en Vastned Retail (26,90) et Warehouses Estates (34,00), Xior (25,90) plongeant de 6,7%. Tubize (69,10) suivait UCB à la baisse en reculant de 2,7% tandis que Roularta (16,15) et Euronav (13,82) perdaient 2,4 et 2%. DMS Imaging (0,016) et Oxurion (0,002) chutaient enfin de 8,6 et 4,7%, Biosenic (0,0852) abandonnant 5,3% et MDxHealth (0,302) près de 2% comme Fagron (14,71). L'euro s'inscrivait à 1,0940 USD dans la matinée de mardi, contre 1,0905 la veille vers 16H30. Le lingot se négociait autour de 56.560 euros, en recul de 145 euros. (Belga)