Brico rappelle plusieurs ficus en raison de la présence de vers nuisible pour les plantes

Les produits concernés portent les numéros 5486970, 10026846,10026847, 10026848, 10026849, 10027170, 10043837 et 10100925. Ils ont été vendus à partir du 1er janvier 2023 dans de nombreux magasins Brico et BricoPlanit. L'enseigne recommande aux personnes ayant acheté ces plantes de les emballer correctement dans un double sac en plastique et de les rapporter ou point de vente où elles leur seront remboursées. D'éventuelles informations supplémentaires peuvent être obtenues auprès du service client de Brico au 0800/12.365. (Belga)