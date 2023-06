Climat - Le RV Belgica en Islande pour étudier comment améliorer l'absorption du CO2 par les océans

"L'humanité est arrivée à un point où la prévention des émissions de CO2 n'est plus suffisante pour atteindre l'objectif de l'Accord de Paris de 2015", note l'IRSNB. Une solution se trouve dès lors dans l'élimination active du dioxyde de carbone présent dans l'air, à l'aide de la technologie. Face à ce constat, la mission a pour but d'étudier comment améliorer le rôle de pompe à dioxyde de carbone des océans, ce qui peut notamment se faire au travers de l'accélération d'un processus géologique appelé "altération des silicates". Ce phénomène tire parti de l'altération naturelle d'un certain type de minéraux, au cours de laquelle le CO2 de l'atmosphère est consommé. Des questionnements subsistent toutefois concernant l'efficacité de la méthode en situation réelle, ainsi que sur ses effets secondaires potentiels sur les écosystèmes marins. L'expédition permettra notamment de répondre à ces interrogations. Le navire avait déjà quitté son port d'attache de Zeebruges le 6 juin pour une mission menée par l'Université de Gand, qui étudiait les processus sédimentaires au large des côtes de l'Irlande. Après une brève escale à Galway, en Irlande, et un transit vers Reykjavik, la mission "Deheat" a pu commencer. Le navire se rendra ensuite au Groenland, pour étudier comment la fonte des glaciers affecte la dynamique du carbone dans les fjords de la région. Le retour du RV Belgica à Zeebrugge est prévu pour le 13 août. (Belga)