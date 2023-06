Défense: la France a pour la première fois testé un planeur hypersonique

Les études de ce démonstrateur technologique, baptisé V-MAX, visent à faire entrer la France dans le club très fermé des pays disposant des capacités permettant, grâce à la vitesse et à la manoeuvrabilité de ces engins, de déjouer les capacités d'interception des défenses adverses. Le planeur a été largué à partir d'une fusée-sonde tirée depuis le centre d'essais des Landes de la Direction générale pour l'Armement (DGA) lundi soir. La France avait émis une notification d'avertissement pour la navigation maritime et aérienne s'étendant sur un corridor d'environ 2.000 kilomètres valables entre le 26 et le 30 juin. Mené sous la maîtrise d'oeuvre industrielle d'ArianeGroup, fabricant des fusées Ariane, le programme V-Max (Véhicule manoeuvrant expérimental) a été lancé en janvier 2019. Trois des cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, dont fait partie la France, sont déjà engagés dans cette course aux armements avec leurs propres programmes: les Etats-Unis, la Chine et la Russie. (Belga)