Euro U21 2023 - La Belgique battue par le Portugal et éliminée

Le capitaine portugais Tiago Dantas a inscrit le but décisif sur penalty à une minute de la fin. Avant cela, Yorbe Vertessen (65e), à peine monté au jeu, avait répliqué au but d'ouverture de Joao Neves (56e). Dans l'autre rencontre, les Pays-Bas ont été tenus en échec par la Géorgie, qui remporte ce groupe avec 5 points et avance en quarts de finale. Le Portugal suit avec 4 et se qualifie également. Les Pays-Bas (3 points) et la Belgique (2 points) sont éliminés. Pour la troisième fois en quatre participations, la Belgique est éliminée dès la phase de poules de l'Euro espoirs. (Belga)