France : un corps retrouvé six jours après l'effondrement d'un immeuble à Paris

Compte tenu de son état dégradé, les autorités ne sont pas encore en mesure d'établir si ce corps est celui de l'enseignante portée disparue depuis l'explosion de cet immeuble dans le centre de la capitale, dont les causes restent indéterminées. Situé sur la longue artère de la rue Saint-Jacques, à proximité du Panthéon, cet immeuble du XVIIe siècle s'était effondré le 21 juin en fin d'après-midi après une explosion qui avait résonné dans une partie de la capitale et avait été suivie d'un incendie. L'édifice, classé monument historique, abritait la Paris American Academy, une école privée spécialisée dans la mode et dans laquelle enseignait la femme portée disparue. Les recherches, temporairement interrompues durant le weekend le temps de renforcer un immeuble mitoyen, ont repris lundi pour tenter de la retrouver. Selon le dernier bilan officiel datant de vendredi, le sinistre a fait quatre blessés graves et 54 autres victimes ont été recensées. Après la découverte du corps mardi, l'enquête ouverte pour blessures involontaires a été étendue à des faits d'homicide involontaire. (Belga)