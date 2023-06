Fraude électorale et corruption: coup de filet européen contre la mafia calabraise

La plupart des suspects arrêtés mardi et appartenant à cette branche de la mafia basée dans la ville de Crotone en Calabre, la pointe de la Botte italienne, sont de nationalité italienne, mais quelques-uns sont allemands ou autrichiens. Selon les enquêteurs, les suspects ont notamment oeuvré pour infiltrer certains des membres de leur clan à des postes-clé au sein des administrations et des organes politiques locaux pour contrôler et exploiter les territoires se trouvant sous leur juridiction. Le clan a recouru pour cela à des extorsions et des violences, y compris un homicide en 2014, a indiqué Europol dans un communiqué. Ces infiltrations ont permis au clan mafieux de manipuler des procédures d'attribution de marchés publics, leur permettant notamment de bénéficier d'au moins trois millions d'euros de fonds européens. Le réseau criminel avait aussi mis en place un réseau complexe de blanchiment d'argent sale avec des ramifications internationales en recourant aux services de pirates informatiques. "Des pirates allemands ont ainsi réalisé des opérations sur des plateformes clandestines pour blanchir des avoirs illicites", selon Europol. Une partie de cet argent sale a également été blanchie par des établissements de jeux de hasard, des restaurants, des épiceries, des sociétés de transport, l'immobilier... Cette opération soutenue par les agences de coopération européennes policière, Europol, et judiciaire, Eurojust, a mobilisé un millier de policiers italiens, allemands et autrichiens. Outre les arrestations, les forces de l'ordre ont également saisi 16 sociétés, 25 propriétés immobilières et 15 véhicules pour une valeur totale de 5 millions d'euros. (Belga)