Gabon: élections présidentielle, législatives et locales le 26 août

Un décret pris en Conseil des ministres a été rendu public dans la nuit annonçant la "convocation du collège électoral pour l'élection du Président de la République, des Députés à l'Assemblée Nationale et des Membres des Conseils Départementaux et des Conseils Municipaux (...) le samedi 26 août 2023". Le chef de l'Etat, Ali Bongo Ondimba, 64 ans, élu en 2009 à la mort de son père Omar Bongo Ondimba, qui dirigeait le pays depuis plus de 41 ans, n'a pas encore annoncé s'il serait ou non candidat. Mais son tout puissant Parti Démocratique Gabonais (PDG), qui domine largement le parlement, l'appelle son "candidat naturel" et M. Bongo mène depuis plusieurs mois une intense tournée dans tout le pays qui laisse peu de place au doute. L'opposition, quant à elle, s'avance pour l'heure en ordre très dispersé, avec une quinzaine de personnalités ayant déjà annoncé leur intention de se présenter et d'autres, dont des ténors, qui n'en font pas mystère. (Belga)