Invasion de l?Ukraine - Le Pentagone annonce 500 millions de dollars d'aide militaire supplémentaire à l'Ukraine

La nouvelle livraison devrait notamment inclure une cinquantaine de véhicules blindés Bradley et Stryker, des munitions pour les systèmes de défense antiaérienne Patriot et les systèmes d'artillerie Himars, ainsi que du matériel de déminage, détaille le Pentagone. L'annonce intervient alors que Kiev mène actuellement sa contre-offensive contre les forces russes occupant son territoire, sur lequel elles ont érigé de nombreuses lignes de défense, et tandis que Moscou est ébranlé par la rébellion avortée ce week-end du patron du groupe paramilitaire Wagner, Evguéni Prigojine. Dénonçant des bombardements de l'armée russe sur ses troupes, les combattants de Wagner ont marché sur Rostov, où ils ont pris le contrôle d'un QG de l'armée, puis ont poursuivi leur route vers Moscou, avant de rebrousser chemin samedi, semant la confusion et le doute quant à la crédibilité du Kremlin. Le président russe Vladimir Poutine a toutefois affirmé, plus tôt mardi, qu'il n'a "pas eu à retirer les unités de combat de la zone de l'+opération militaire spéciale+", façon dont Moscou désigne sa guerre en Ukraine, pour les redéployer en Russie pendant la mutinerie. La tranche d'aide militaire américaine annoncée mardi vise à "soutenir les opérations de contre-offensive de l'Ukraine, renforcer ses défenses aériennes pour aider l'Ukraine à protéger son peuple (...) et d'autres équipements pour aider l'Ukraine à repousser la guerre d'agression de la Russie", indique le ministère dans son communiqué. L'Ukraine mène depuis début juin une contre-offensive visant à reconquérir les territoires occupés par Moscou dans l'Est et le Sud, revendiquant à ce stade la reprise d'une dizaine de localités. (Belga)