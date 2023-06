Invasion de l'Ukraine - L'UE envoie 500 générateurs électriques après la destruction du barrage Kakhovka

Des stations de pompage et d'épuration pourront ainsi fonctionner grâce à ces générateurs de tailles diverses, allant de 12,5 kilovoltampères (kVA) à 1.100 kVA, pour une valeur totale de 16 millions d'euros. "La rupture du barrage de Nova Kakhovka a libéré les eaux du plus grand réservoir du monde, emportant des villages, détruisant des terres agricoles et aggravant la situation humanitaire déjà désastreuse dans le sud de l'Ukraine, où de nombreuses communautés n'ont plus accès à l'eau, à l'électricité et à des abris", rappelle le commissaire européen à la gestion de crise, Janez Lenarcic. Les générateurs livrés proviennent de la réserve européenne RescUE en Pologne. D'autres types d'aide ont déjà été fournis par l'UE via son mécanisme de protection civile et ses partenaires humanitaires, à la suite de la rupture de ce barrage dont "tout semble indiquer" que Moscou est responsable, selon l'UE. (Belga)