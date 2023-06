Japon: un lac rouge sang près d'une brasserie sème l'émoi

Orion Breweries a présenté ses excuses pour avoir causé "un énorme problème et des craintes", expliquant qu'il s'agissait simplement d'un additif inoffensif et couramment utilisé en brasserie pour le refroidissement, du propylène glycol. "Nous pensons que cette fuite de liquide de refroidissement s'est répandue par les descentes d'eau pluviale dans la rivière puis a coloré l'océan en rouge", a précisé l'entreprise. Malgré sa couleur écarlate, l'eau ne présente aucun danger pour la santé humaine ou l'écosystème marin, selon le brasseur cité par le quotidien Yomiuri. L'île d'Okinawa, sous des latitudes subtropicales, est connue pour ses eaux bleues cristallines et prisées des amateurs de plongée sous-marine. (Belga)