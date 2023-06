Jeux Européens - Anaïs Eudes manque de peu la finale du pentathlon moderne

Au troisième jour de compétition du pentathlon moderne, les 36 concurrentes restantes, réparties en deux groupes, ont effectué les trois disciplines de l'escrime, du 200 m nage libre et du laser run (course et tir), comme au premier tour. Eudes y a totalisé 1102 points. Elle se classe ainsi dixième sur 18 dans le groupe B. Seuls les neuf premières se qualifiaient. La Française Rebecca Castaudi, 9e et dernière qualifiée, a devancé Eudes de deux points à peine (1104). Lors de la finale de samedi, les 18 premières se disputeront les médailles. Elles effectueront les disciplines de ce mardi auxquelles s'ajoutera l'équitation. Le pentathlon moderne est une discipline olympique. Aux Jeux Européens en Pologne, huit places de quota (par pays) étaient attribuées ainsi que des points pour le classement olympique en vue de Paris 2024. D'origine française Eudes, 33 ans, a été naturalisée juste à temps pour représenter la Belgique aux Jeux Européens de Cracovie. (Belga)