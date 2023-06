Jeux Européens - Axana Depypere gagne l'argent en muaythaï lors de sa première compétition chez les élites

"Je ne m'attendais pas du tout à cela. C'était ma première compétition chez les élites. Normalement je combats chez les U23", a réagi la boxeuse de 19 ans. "C'est vraiment le 'top'. Je ne m'attendais pas à faire aussi bien". Axana Depypere s'était préparée pour les Jeux Européens en effectuant un stage de 3 semaines en Thaïlande. Gianny de Leu, vainqueur de la médaille d'or dans la catégorie des moins de 60 kg était également présent au stage. "J'ai eu une période de préparation difficile" a-t-elle expliqué. "Pendant 3 à 4 semaines je me suis entrainée deux fois par jour. C'est magnifique que ce travail ait porté des fruits." Depypere vient de finir ses études en hôtellerie. Elle a pu, lors de cette septième et ultime année, bénéficier de la liberté de combiner études et entrainements. "J'ai eu beaucoup de chance", dit-elle. "Je pouvais rater des cours et adapter ma période de stage. J'en suis très heureuse." L'année prochaine, l'athlète veut poursuivre des études supérieures en travail social. (Belga)