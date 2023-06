Jeux Européens - Gianny De Leu, un soudeur de 21 ans, remporte l'or en boxe thaï: "Une grosse surprise"

De Leu a obtenu l'or en écartant le Turc Sercan Koc en finale. "C'est une grosse surprise, je suis très fier de moi. Les Jeux Européens sont un gros tournoi et je suis un des plus jeunes participants" a réagi le boxeur de 21 ans. De Leu, qui habite à Gand, pratique la boxe thaï depuis ses 10 ans. Il a suivi l'exemple de son père. "Enfant, je ne voulais pas vraiment en faire, mais après des vacances en Thaïlande ou j'ai pu essayer ce sport, je me suis inscrit dans un club." a-t-il expliqué. "Je m'entraine maintenant 6 fois par semaine dans mon club de Ninove. Je combine cela avec mon métier de soudeur." Le boxeur prend normalement part aux compétitions des moins de 54 kg, mais il a dû passer à celles des moins de 60 kg pour les Jeux Européens. "Grâce aux bons conseils de certaines personnes, je me suis préparé en quelques mois, avec beaucoup d'entrainement de force." De Leu sait ce que c'est de gagner au niveau international. Après tout, il a déjà été trois fois champion du monde: une fois chez les juniors, une fois chez les espoirs et l'année passée chez les élites. Il a ensuite demandé un contrat de sportif de haut niveau à la Défense mais cela n'a pas abouti. "J'espère qu'avec ce nouveau titre, cela marchera l'année prochaine". Le muaythaï n'est pas un sport olympique mais Gianny de Leu rêve de participer aux Jeux Olympiques. "J'espère qu'un jour le muaythaï deviendra une discipline olympique et que je serai encore là pour y participer". (Belga)