Jupiler Pro League - Le Canadien Cyle Larin rejoint Valladolid à titre définitif

Larin, 28 ans, était arrivé au stade Jan Breydel l'été dernier, à la fin de son contrat à Besiktas en Turquie. L'ancien joueur de Zulte Waregem (2019-2020) n'a participé qu'à 13 matchs, et à peine à deux reprises comme titulaire, avec Bruges et marqué un seul but. A Valladolid, il a retrouvé ses marques et le chemin des filets à 8 reprises en 19 rencontres en plus d'adresser 3 assists. Larin est le meilleur buteur de la sélection du Canada de l'histoire avec 28 buts en 60 sélections. (Belga)