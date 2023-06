Jupiler Pro League - Le RWDM annonce l'arrivée de Guillaume Hubert malgré l'interdiction de transferts

Libre de tout contrat à Ostende, le gardien de 29 ans atterrit donc comme son ancien CEO chez les Côtiers Gauthier Ganaye, à Molenbeek. La saison dernière, Guillaume Hubert a joué 22 matches pour le KVO qui a été relégué en fin de saison. Il avait été remplacé entre les perches par l'Anglais Dillon Phillips entre la 13e et la 24e journée. Au total, il a défendu les cages d'Ostende à 87 reprises dans sa carrière, concédant 148 buts et gardant les buts inviolés 15 fois. Auparavant, Hubert avait fait ses débuts en février 2015 au Standard de Liège, d'où il avait été transféré au Club de Bruges. Il avait alors été prêté chez le voisin du Cercle avant de rejoindre Ostende en 2020. Le gardien de but a joué un total de 126 matches, playoffs compris, en Jupiler Pro League. "Je suis très honoré de rejoindre ce magnifique club et j'ai hâte avant tout de pouvoir rencontrer les supporters, on m'en a dit que du bien", a-t-il réagi. Gauthier Ganaye, l'autre transfuge ostendais, aujourd'hui CEO du RWDM, a souligné que le mercato devrait s'accélérer au Stade Edmond Machtens. "Le mercato a pris du retard très logiquement avec les événements qui se sont déroulés au sein du club durant ces dernières semaines. Guillaume est la première recrue d'une longue liste." L'interdiction de transfert formulée par la Commission des Licences dans la journée n'a pas été évoquée par le club. (Belga)