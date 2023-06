La livre turque poursuit sa dégringolade

Un dollar valait 26,11 livres turques et un euro 28,63 livres. La devise turque, soutenue massivement avant les élections présidentielle et législatives de mai par la Banque centrale turque, est malmenée depuis lors et une récente hausse des taux de la banque centrale turque n'y a pas changé grand-chose. Aux yeux de nombreux économistes, la hausse de taux a en effet été trop timide. (Belga)