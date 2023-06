La police australienne recherche une voyageuse belge portée disparue en Tasmanie

Dans son avis de recherche, la police locale annonce avoir localisé le véhicule Honda de la voyageuse sur une aire de stationnement près de l'entrée d'un chemin de randonnée, Philosopher Falls Track, au nord-ouest de la Tasmanie. Des équipes de recherches et de secours, appuyées par des drones de la police, ont entamé des fouilles dans cette région boisée, où les températures sont comprises entre 5 et 13 degrés à cette époque de l'année qui correspond à l'hiver austral. La police invite les personnes qui se sont rendues sur cette aire de stationnement depuis le 12 juin à prendre contact avec les autorités pour signaler si la voiture de la jeune femme y était présente. Le départ de cette randonnée dans la forêt tropicale, jugée aisée, se situe à environ 04h30 de route de la capitale de la Tasmanie, Hobart, et à une dizaine de kilomètres de la bourgade Waratah. Une conférence de presse de la police locale est annoncée pour mercredi. Les Affaires étrangères belges n'étaient pas en mesure de commenter ces informations à ce stade. (Belga)