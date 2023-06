La Ville de Charleroi renforce son soutien aux commerçants carolos

Selon la Ville, cette mesure est le prolongement du dispositif communal Go Shop, créé en 2019 pour soutenir l'installation de nouveaux commerces. Entre-temps, la Wallonie avait lancé la prime "Objectif Proximité" censée soutenir également les commerçants désireux de changer leur business model ou de le faire évoluer. A Charleroi, tous les commerçants ne pouvaient toutefois pas prétendre à cette aide régionale. Seuls les commerçants installés dans le centre-ville carolo, à Gilly, Gosselies, Marcinelle et Mont-sur-Marchienne pouvaient en bénéficier. En revoyant son dispositif communal et en l'élargissant, la Ville de Charleroi a souhaité corriger cette disparité. (Belga)