Le Belge voyage pratiquement autant qu'avant le Covid

Un quart des voyages (26,5%) se sont déroulés à l'intérieur des frontières nationales. S'agissant des voyages à l'étranger, la France reste une valeur sûre: elle représente un tiers des voyages (31,1% ou 4,98 millions de voyages), devant l'Espagne (12,1% ou 1,93 million), les Pays-Bas (10,7% ou 1,71 million), l'Italie (7,5% ou 1,2 million), l'Allemagne (6,1% ou 968.000), l'Autriche (2,7% ou 436.000), la Grèce (2,6% ou 424.000), le Portugal (2,6% ou 409.000), le Maroc (2,3% ou 371.000) et la Turquie (2,3% ou 366.000). Le Belge dépense en moyenne 1.115 euros en voyages, pour des dépenses totales de 12,87 milliards d'euros. Les Belges ont totalisé en 2022 151,2 millions de nuitées, dont 131,05 millions à l'étranger et 20,15 millions en Belgique, ce dernier nombre étant en baisse par rapport à 2021, année encore marquée par la pandémie, mais en forte hausse par rapport aux années pré-Covid. Avec la crise sanitaire, le Belge semble donc avoir quelque peu redécouvert son pays comme destination de voyage. Selon Statbel, les séjours à la Côte et les citytrips sont aussi populaires l'un que l'autre, avec chacun une part de marché d'environ 33%. Les voyageurs optent principalement pour la campagne (30%) ou la montagne (15%); avec 1,2 million de voyages, les voyages d'affaires ont presque retrouvé leur niveau de 2019. Par contre, 38% de la population belge n'a pas pu ou n'a pas voulu voyager (avec au moins une nuitée) en 2022. La plupart des voyages ont lieu pendant l'été. Le pic est atteint le 22 juillet: 14% de la population est en voyage à cette date. (Belga)