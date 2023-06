Le Hajj attire 1,8 million de pèlerins, en deçà du record espéré

Cette année pour le hajj, l'un des plus grands rassemblements religieux au monde, la riche monarchie pétrolière espérait dépasser les 2,5 millions de visiteurs atteint en 2019, pour en faire le pèlerinage "le plus grand de l'Histoire". Mais selon les chiffres de l'autorité saoudienne des statistiques diffusés par la télévision publique Al Ekhbariya, "le nombre total de pèlerins pour ce hajj est de 1.845.045 pèlerins hommes et femmes". Les chiffres de cette année reflètent néanmoins une importante augmentation par rapport aux 926.000 de l'année dernière. Les autorités saoudiennes ont levé cette année les limitations sur l'âge ou le nombre de pèlerins imposées en raison de la pandémie de Covid-19. Depuis 2020 et la crise sanitaire mondiale, les autorités saoudiennes avaient limité le nombre de visiteurs, relevant progressivement le quota jusqu'à près d'un million l'année dernière. Seuls 10.000 étaient autorisés en 2020, au plus fort de la pandémie de coronavirus, passant à près de 59.000 un an plus tard. Un des cinq piliers de l'islam, le hajj doit être accompli au moins une fois dans la vie d'un musulman pratiquant qui en a les moyens. (Belga)