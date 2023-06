Le mandat de M. Stoltenberg prolongé mercredi ou la semaine prochaine

M. Stoltenberg, un ancien Premier ministre norvégien âgé de 64 ans, en fonction depuis octobre 2014, devait quitter son poste fin septembre, après avoir effectué deux mandats pleins - chacun de quatre ans - puis avoir été prolongé dans sa fonction pour un an en mars 2022, juste après le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. "Il est probable que son mandat soit prolongé ce mercredi (28 juin), a indiqué Euractiv. "Ou la semaine prochaine", a ajouté l'ANP, citant des sources à l'Otan. Le Conseil de l'Atlantique nord (CAN), qui rassemble les ambassadeurs des 31 États-membres, se réunit habituellement le mercredi. Certains diplomates de l'Otan soulignent la capacité prouvée de M. Stoltenberg à gérer l'Alliance atlantique à travers les crises, alors qu'un sommet des chefs d'État et de gouvernement alliés se tiendra les 11 et 12 juillet à Vilnius, la capitale lituanienne. "Il n'est pas prudent de changer de capitaine pendant une tempête", a indiqué un haut responsable de l'Otan à Euractiv. Deux médias norvégiens, la radiotélévision publique NRK et le journal 'Dagens Naeringsliv' (DN), ont, citant des sources anonymes, rapporté le 16 juin que président américain Joe Biden avait demandé à M. Stoltenberg de rester à son poste une année supplémentaire, reportant le choix de son successeur au sommet suivant, fixé du 9 au 11 juillet 2024 à Washington à l'occasion du 75e anniversaire de l'Alliance. (Belga)