Les aéroports régionaux flamands attendent 160.000 passagers cet été

Plus précisément, l'aéroport d'Ostende-Bruges s'attend à accueillir 90.000 passagers en juillet et en août. Deurne prévoit 70.000 passagers. À la fin de l'année dernière, le gouvernement flamand a décidé de maintenir les aéroports régionaux ouverts avec une "vision à long terme" jusqu'en 2040. Les aéroports dépendent de l'argent public, soit quelque 200 millions d'euros par an. Pour les aéroports régionaux, le gouvernement flamand insiste à la fois sur "l'importance économique" et sur "le développement durable des aéroports à l'avenir". (Belga)