Les concerts de Taylor Swift en Australie pourraient booster l'économie du pays

La tournée baptisée Eras Tour passera par l'Australie en février l'an prochain, avec trois concerts prévus à Sydney et deux à Melbourne. Il est escompté que cette série de grands événements dégage des retombées financières de l'ordre du milliard de dollars australiens, soit 600 millions d'euros, pour l'île-continent. En effet, de nombreux Australiens vont se déplacer vers Sydney et Melbourne pour l'occasion, mais sans doute aussi des Néo-Zélandais vers le pays voisin. Ces concerts tombent à pic pour l'économie australienne qui est en berne et approche de la récession après plusieurs remontées de taux directeur consécutives. Cette série de concerts pourrait inciter les consommateurs à délier les cordons de leurs bourses et à consommer davantage, selon des analystes cités par l'agence de presse Bloomberg. D'autres avancent que les dépenses des fans combinées aux autres frais, comme pour les réservations d'hôtel et d'avion, s'étaleront d'ici la fin de l'année, ce qui rend l'impact de la venue de la célébrité difficile à estimer. L'agence de presse financière note qu'en mai dernier, un spectacle de la star américaine Beyoncé avait déclenché une petite flambée de l'inflation en Suède. La chanteuse avait réuni 80.000 fans dans la capitale Stockholm, entrainant une hausse des prix d'hôtels et des restaurants. (Belga)