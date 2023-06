Les Petits Riens ont inauguré un hébergement inédit pour les jeunes sans-abri à Bruxelles

L'objectif est d'offrir "une autonomie maximale" à cinq jeunes résidents "tout en leur garantissant un accompagnement psychosocial individualisé", fait savoir l'association. Grâce à cela, cette dernière escompte les ramener sur le chemin de "la poursuite ou la reprise des études". "Les jeunes hébergés d'Auton'home devront organiser leur quotidien en communauté et construire la charte des lieux. Chaque jeune aura son référent social. Celui-ci l'accompagnera vers une autonomie financière afin de construire durant le séjour (d'une durée maximale de 18 mois) un quotidien qui fait sens dans leur projet d'avenir. (...) Les référents sociaux assureront un passage régulier dans la maison, sans qu'une présence 24h/24 ne soit nécessaire", explique l'association. Auton'home est une extension du projet @Home, une maison d'accueil pour jeunes hommes âgés de 18 à 24 ans fondée il y a un peu plus de dix ans, informe le communiqué. "L'année dernière, 80% de ceux qui ont séjourné chez @Home ont retrouvé leur droit à un revenu et à un logement stable six mois après leur sortie", affirme à l'agence Belga la chargée de communication des Petits Riens, Claudia Van Innis. "À la différence d'Auton'home, @Home est une maison de maître dans laquelle des travailleurs sociaux sont présents 24h/24", détaille-t-elle. D'après la porte-parole, Auton'home présente l'avantage de "répondre à la très grande soif d'autonomie exprimée par les jeunes". Par ailleurs, les cinq places d'Auton'home viennent s'ajouter aux 15 disponibles chez @Home qui procure chaque année un hébergement à 50 jeunes alors que l'ASBL reçoit environ 15 demandes par jour. (Belga)