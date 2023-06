Les sites internet des services publics fédéraux perturbés par une attaque informatique

L'infrastructure DNS, chargée de renvoyer les internautes vers les sites internet utilisant les domaines .belgique.be, .belgie.be, .belgien.be et .fgov.be a été touchée lundi vers 16h00 par une attaque par déni de service. L'auteur de cette action a surchargé les serveurs d'un grand nombre de requêtes, ce qui a rendu très difficile l'accès à ces plateformes belges. Ainsi, tous les sites des services publics fédéraux ont connu des perturbations durant plusieurs heures en raison de cette attaque. Celle-ci a cessé mardi vers 11h00, rapporte la chancellerie du Premier ministre. Des mesures supplémentaires pour faire face plus rapidement à ces assauts informatiques ont été prises en collaboration avec Belnet, en charge de l'accès internet à très haut débit, et d'autres fournisseurs de services concernés. Il est difficile d'établir à l'heure actuelle l'origine de cette attaque, précisent encore les autorités. (Belga)