Neuf blessés en raison d'une fuite d'ammoniac dans le sud de l'Allemagne

Les travailleurs blessés ont été transportés à l'hôpital. Les autres employés doivent passer des examens médicaux. Selon les secours, environ 800 kilogrammes d'ammoniac se sont échappés. Après analyse des risques, le périmètre de sécurité a été étendu jusqu'à la frontière avec l'Autriche tandis que la population a été priée de garder portes et fenêtres fermées et d'écouter la radio. L'ammoniac est un gaz incolore qui dégage une forte odeur. Il se disperse dans l'air, réagit avec d'autres polluants et forme une poussière fine. L'ammoniac lui-même et les fines particules de poussière formées dans l'air sont nocifs pour la santé humaine, les plantes et les écosystèmes. (Belga)