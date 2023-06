Nouveau le 1er juillet - Fin progressive des avantages fiscaux pour les voitures de société à essence et au diesel

Seules les voitures de société sans émissions de CO2 (électriques ou à hydrogène) restent déductibles à 100% jusqu'au 1er janvier 2027, après quoi cette déduction sera également progressivement supprimée. Le régime actuel de déduction fiscale continue à s'appliquer pour les voitures de société essence et diesel acquises avant le 1er juillet 2023. Pour les voitures particulières à carburant fossile (essence, diesel, GPL ou GNC) achetées entre le 1er juillet et le 31 décembre 2025, la déductibilité sera progressivement supprimée. La cotisation CO2 augmentera par ailleurs pour les voitures de société achetées après le 1er juillet 2023. Le montant de cette augmentation dépend du type de carburant et des émissions de CO2 du véhicule. (Belga)