Nouveau le 1er juillet - L'huile de soja à son tour bannie des biocarburants

Mélangées au diesel, l'huile de palme et l'huile de soja constituent en principe un biocarburant. Mais ce dispositif est à l'origine d'une déforestation à grande échelle. "Ces combustibles n'ont aucun avantage sur les combustibles fossiles d'un point de vue climatique", avait pointé la ministre de l'Énergie Tinne Van der Straeten. "Ils coûtent de l'argent au consommateur à la pompe et provoquent finalement davantage d'émissions en raison de la déforestation massive observée pour faire pousser ces cultures." Ces interdictions impliquent que les fournisseurs de carburant ne pourront plus atteindre leurs objectifs en matière d'énergie renouvelable dans les transports avec ces matières premières. (Belga)