Nouveau le 1er juillet - L'importation de chiots et chatons en vue de leur vente interdite en Wallonie

La mesure fait partie d'un plan plus large - adopté en novembre 2022 et entré en vigueur en partie au mois de mars dernier - visant à renforcer le cadre législatif des établissements pour animaux, tels que les commerces, les refuges, les élevages pour chiens et chats, ainsi que les pensions. Certaines normes les encadrant étaient devenues obsolètes "au regard des évolutions sociétales, scientifiques mais aussi éthiques de ces dernières années", selon la ministre wallonne du Bien-être animal, Céline Tellier. L'interdiction de l'importation d'animaux de compagnie concerne pas moins de 6.000 chiots par an, selon l'élue régionale. Ces chiots importés de l'étranger étaient "trop souvent élevés et transportés dans des conditions déplorables pour leur santé. Désormais, ces chiots seront élevés par nos éleveurs wallons dans de bonnes conditions", fait valoir la ministre écologiste. La mesure d'interdiction vise également les chatons, même si actuellement "à notre connaissance aucun éleveur n'importe des chatons", souligne le cabinet de la ministre. À partir du 1er janvier 2026, une formation sera obligatoire pour les gestionnaires des établissements pour animaux, ou au moins un membre de leur personnel. Enfin, à partir du 1er janvier 2028, les normes minimales d'hébergement seront revues à la hausse, jusqu'à doubler les surfaces minimales pour les chiens et chats. (Belga)