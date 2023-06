Nuisances des avions - La Chambre rejette la résolution de DéFI contre les nuisances autour de Bruxelles-National

Dans un communiqué, le parti amarante a déploré ce rejet. "C'est un acte manqué", a regretté le président du parti et député fédéral François De Smet. "Aujourd'hui, celles et ceux qui s'indignent régulièrement du statu quo de ce dossier à la tribune du parlement ont montré que leur indignation n'était que de façade. Il est plus que regrettable qu'aujourd'hui, seul le gouvernement fédéral arrive encore à dormir!" Les députés de la majorité ont défendu le travail du ministre de la Mobilité Georges Gilkinet (Ecolo). "Ce n'est pas parce qu'on ne trouve pas la solution qui satisfait tout le monde qu'on n'y travaille pas", a justifié Olivier Vajda (Ecolo). "Et il y a déjà des améliorations, certes insuffisantes, réalisées sous l'impulsion de M. Gilkinet." "Le timing est mauvais parce que le ministre a annoncé des solutions pour le 21 juillet", a renchéri Vincent Scourneau (MR). Par la voix de Bert Wollants, la N-VA (opposition) a qualifié le texte proposé de "très unilatéral" : "la résolution propose presque de replacer tous les mouvements d'avion vers la région flamande". La proposition de résolution demandait notamment le respect de "l'arrêté Gosuin", qui définit les normes de bruit en Région bruxelloise, ainsi que le respect des décisions de justice. Elle plaidait également pour l'arrêt des vols de nuit et l'interdiction des décollages et atterrissages entre 22h00 et 7h00. (Belga)