Premier League - Mateo Kovacic passe de Chelsea à Manchester City

L'indemnité de transfert, selon des médias anglais, se monte à 25 millions de Livres (32 millions d'Euros), plus cinq millions de bonus éventuels. Cette arrivée compense le départ du meneur de jeu Ilkay Gündogan, parti libre pour Barcelone après une saison hors du commun des Blues, auteurs d'un fabuleux triplé coupe/championnat/Ligue des champions. Milieu polyvalent, le Croate aux 95 sélections évolue dans un registre comparable: "Le recruter n'a pas été une décision compliquée, parce qu'il possède les qualités tactiques et techniques que nous recherchons chez un milieu de terrain", a déclaré le directeur du football de City Txiki Begiristain. Avec Chelsea, où il est resté cinq ans, Kovacic a remporté la Ligue des champions 2021 et la Ligue Europa 2019. Il compte au total quatre Ligues des champions à son palmarès, après en avoir remporté trois avec le Real Madrid avant son arrivée en Premier League. "C'est un tranfert fantastique pour moi et je suis impatient de commencer avec City", a déclaré Kovacic. "Tous ceux qui ont vu jouer ce club sous Pep Guardiola savent combien ils sont bons", a-t-il ajouté. (Belga)