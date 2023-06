Quatre morts après l'effondrement d'un immeuble de 13 étages en Égypte

Les services de secours ont déjà récupéré quatre corps depuis lundi, selon le journal officiel al-Ahram, et continuent de chercher dans les décombres d'éventuelles autres victimes. Le bâtiment d'Alexandrie accueille souvent des vacanciers pendant la saison estivale. Dans l'attente des résultats de l'enquête, le tribunal a ordonné la détention du propriétaire de l'immeuble et d'un entrepreneur. Ces derniers risquent d'être inculpés de meurtre et de construction sans permis. Selon le gouverneur, le bâtiment a subi une "fissure verticale" avant de s'effondrer. En outre, il avait été ordonné de démolir le dernier étage, qui avait été construit sans autorisation. D'après les experts, les effondrements ne sont pas rares en Égypte, pays le plus densément peuplé du monde arabe. Ils sont souvent attribués à un mauvais entretien et au non-respect des réglementations en matière de construction. (Belga)