Rébellion de Wagner - Au Kremlin, Poutine remercie les soldats qui ont empêché une "guerre civile"

"Avec vos frères d'armes, vous vous êtes opposés à ces troubles dont le résultat aurait inévitablement été le chaos", a déclaré M. Poutine lors d'une cérémonie devant des militaires au Kremlin, à Moscou. "Dans les faits, vous avez empêché une guerre civile", a-t-il ajouté, avant de réclamer une minute de silence pour des pilotes tués par les rebelles en "accomplissant avec honneur leur devoir". Le président russe a encore salué "la détermination" et "le courage" des militaires et des services de sécurité du pays, "des véritables défenseurs de la Patrie". "Vous avez prouvé votre loyauté envers le peuple russe", a appuyé Vladimir Poutine dans son discours, jurant que le travail des forces de l'ordre "a permis d'empêcher l'évolution extrêmement dangereuse de la situation". Vladimir Poutine a également assuré que, selon lui, ni la population civile, ni l'armée régulière n'avaient soutenu les hommes de Wagner dans leur rébellion. Pour sa part, M. Prigojine a affirmé le contraire, et certaines personnes à Rostov-sur-le-Don où les combattants de Wagner avaient occupé le QG militaire les ont salués. Mais il n'était pas possible de savoir quel était l'accueil pour les membres de Wagner dans les autres villes situées sur l'itinéraire de leur marche. Le dirigeant russe a par ailleurs assuré qu'aucun soldat russe engagé en Ukraine n'avait été redéployé en Russie pour stopper la rébellion. "Nous n'avons pas eu à retirer les unités de combat de la zone de l'+opération militaire spéciale", a-t-il affirmé. (Belga)