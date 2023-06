Record de recettes mais aussi de pertes pour le football professionnel belge

La pandémie et la campagne européenne limitée des clubs belges en 2021/22 n'a pas empêché le football professionnel d'enregistrer un chiffre d'affaires de 381,5 millions d'euros, en hausse de 31% par rapport à l'année précédente. Cette augmentation s'explique principalement par la progression des droits télévisés et du sponsoring, remarque l'étude. La vente de billets pour les matchs ne représente plus la principale source de revenus. Les ventes record ne s'accompagnent cependant pas d'une augmentation des bénéfices. Les clubs professionnels ont enregistré 16 millions d'euros de pertes supplémentaires par rapport à l'année précédente, dont quelque 14 millions en raison de la réforme fiscale de 2022, chiffre l'étude. Les dépenses fiscales ont augmenté de 21% lors du premier semestre de l'année dernière, pour un montant total de 117 millions d'euros. Les salaires ont également progressé de 22% à cause de la réforme fiscale et de la "guerre des talents" internationale. (Belga)