Talibans au pouvoir en Afghanistan - Plus d'un millier de civils afghans tués depuis le retour des talibans

Selon l'Onu, le nombre de victimes a toutefois considérablement diminué par rapport à la période précédant le retour des talibans. En 2020, l'organisation avait recensé 3.035 civils tués et 5.785 blessés. À l'époque, les talibans combattaient le gouvernement de Kaboul, alors soutenu par l'Occident. La majeure partie des décès a été causée par des engins explosifs improvisés (EEI) qui sont déclenchés dans des zones peuplées tels que les lieux de culte, les écoles et les marchés. "Ces attaques contre des civils sont inacceptables et doivent cesser", a déclaré Fiona Frazer, cheffe de la mission des droits de l'homme de l'Onu en Afghanistan. "Il est essentiel que les autorités de facto remplissent leur obligation de protéger le droit à la vie en menant des enquêtes indépendantes, impartiales, approfondies, efficaces, crédibles et transparentes sur les attaques aux EEI qui touchent les civils", a-t-elle ajouté. Le ministère afghan des Affaires étrangères a quant à lui déclaré que les talibans avaient réussi à "sauver le pays et le gouvernement d'une crise", grâce à "une bonne gestion et à des décisions judicieuses". Malgré leurs promesses initiales, les talibans ont restreint les droits de l'homme depuis leur retour au pouvoir, en interdisant notamment l'éducation des femmes et des filles au-delà de l'école primaire. Jusqu'à présent, aucun pays au monde n'a reconnu le gouvernement de facto formé par les talibans. (Belga)