Une cigarette pourrait être à l'origine de l'incendie mortel qui s'est produit à Jalhay

Pour rappel, un incendie s'est déclaré vers 03h00 dans l'un des appartements gérés par la maison de repos "Les cheveux d'argent". Les pompiers de la zone de secours 4, Vesdre Hoëgne et Plateau sont intervenus sur place et ont extrait la victime de sa chambre, avant qu'elle ne soit prise en charge par un service médical. La résidente n'a pas survécu à ses blessures. Les autres appartements n'ont pas été endommagés par les flammes et aucun résident n'a dû être relogé, précise Michel Fransolet, le bourgmestre. (Belga)