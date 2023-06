Wimbledon - Greet Minnen passe au 2e tour des qualifications, Magali Kempen éliminée

Minnen a fait la différence en enchaînant deux breaks dans la première manche sur deux opportunités, et en défendant avec succès deux balles de break adverses sur le jeu intermédiaire. La native de Turnhout a laissé du répit à Bouchard, qui a réduit l'écart à 5-4, mais elle a tenu bon sur son dernier jeu de service malgré deux balles de break supplémentaires pour la Canadienne. Greet Minnen s'est offert deux balles de match après l'unique break de la deuxième manche, mais Eugénie Bouchard a montré les crocs, en contre-breakant pour revenir à 5-5. La Canadienne s'est néanmoins effondrée en suite, et Minnen a pris les deux jeux pour s'adjuger la victoire. Au prochain tour, elle rencontrera l'Américaine Robin Montgomery (WTA 147). Celle-ci a éliminé Magali Kempen (WTA 200), 6-4, 6-2 en une heure de jeu. Kempen avait réussi à prendre l'ascendant dans la première manche, manquant même deux opportunités de double break. Elle a néanmoins perdu le fil alors qu'elle menait 4-2, laissant quatre jeux consécutifs à l'Américaine qui a pris le premier set. La série s'est poursuivie dans la deuxième manche avec un break concédé d'entrée. Kempen a bien réussi à contre-breaker, mais elle a à nouveau perdu les quatre derniers jeux et s'est inclinée. Marie Benoit (WTA 224) est la dernière joueuse belge qui doit disputer son premier tour des qualifications. En cas de victoire contre la Lettonne Darja Semenistaja (WTA 208), elle rejoindrait Minnen et Yanina Wickmayer au deuxième tour. (Belga)