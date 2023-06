WTA Strasbourg - Les tournois WTA de Strasbourg et de Lyon fusionnent

"Strasbourg a été reçu (par la WTA, l'association qui gère le circuit professionnel féminin, ndlr) dans sa candidature et va devenir un WTA 500", a annoncé lors d'une conférence de presse Denis Naegelen, directeur de ce tournoi créé en 1987. "On est le premier (500 en France), hommes ou femmes" et "on va devenir le troisième événement de France dans le tennis après Roland-Garros et le Rolex Paris Masters", s'est-il encore félicité. L'un des éléments décisifs de ce passage dans la catégorie supérieure des tournois WTA a manifestement été la décision de présenter un dossier unique avec le tournoi de Lyon, autre WTA 250 un temps candidat à la promotion en 500, qui va donc disparaître après quatre éditions. "On avait la possibilité de le faire chacun de notre côté mais c'est vrai que, après réflexion (...) c'est très naturellement qu'on s'est rapprochés" et "associés" pour porter une seule candidature, a indiqué le directeur lyonnais, Gaëtan Muller. Sur le plan sportif, le passage de l'épreuve strasbourgeoise en WTA 500 signifie qu'il attribuera 500 points à la gagnante, soit deux fois plus qu'avant, et sera également plus doté en gains. "On va distribuer quatre fois plus de (gains) puisqu'on va passer d'un +prize money+ de 250.000 dollars à quasiment un million de dollars à partir de l'année prochaine", a ainsi précisé Jérôme Fechter, codirecteur du tournoi. Le tournoi de Strasbourg se déroule fin mai juste avant Roland-Garros. (Belga)