Yellow Tigers - Gert Vande Broek va en appel de sa suspension et se met lui-même en retrait

"Après une étude approfondie de la décision (...), nous ne pouvons que conclure qu'un grand nombre d'arguments et de faits avancés par la défense n'ont pas été pris en compte", a écrit l'avocat dans un communiqué. "Entre autres, de nombreux témoins positifs et favorables dans le dossier n'ont pas été pris en compte. En outre, l'enquête unilatérale, au cours de laquelle des questionnaires suggestifs ont été remis aux témoins par le parquet de la fédération de volley, a également violé les droits de la défense". Comme la procédure d'appel est suspensive, Gert Vande Broek peut donc rester coach national jusqu'à ce qu'une décision soit rendue en appel, mais il a décidé de ne plus exercer ses fonctions de coach national d'ici-là. Vande Broek, âgé de 56 ans et le coach des Tigers depuis 17 ans. Il ne sera donc pas sur le banc lors du championnat d'Europe, qui se déroulera à Bruxelles et à Gand du 15 août au 3 septembre. Vande Broek a été suspendu le 16 juin après avoir été accusé de comportement psychologiquement transgressif par plusieurs anciennes joueuses des Yellow Tigers. (Belga)